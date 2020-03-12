Правозащитники призвали Совет Европы дать заключение на поправки в Конституцию России

Более 120 правозащитников, среди которых эксперты в области конституционного права и соавторы Конституции России, подписали коллективное обращение в Совет Европы с просьбой дать заключение на поправки, вносимые в главный закон страны, и процедуру их принятия.

Обращение направлено в Венецианскую комиссию ЕС, которая уполномочена проводить экспертизу законопроектов и законов стран-членов Совета Европы и давать им правовую оценку.

По мнению правозащитников, предложенные изменения в Конституцию «усиливают и без того мощную и недемократичную вертикаль власти; снижают гарантии прав человека; усиливают дисбаланс в системе сдержек и противовесов, ослабляют независимость судебной системы; еще более централизуют государственное управление в ущерб субъектам Российской Федерации и значительно сужают автономию местного самоуправления». А направлены они на «обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит и на недопущение перспективы развития демократических и правовых институтов» и ставят крест на сменяемости власти из-за обнуления президентских сроков. Сама процедура принятия поправок ставит под сомнение легитимность конституционных изменений.

«Мы призываем Совет Европы и его Парламентскую Ассамблею в срочном порядке запросить оценку Венецианской комиссии соответствия демократическим правовым стандартам Совета Европы предлагаемых изменений Конституции России, а также процедуры их принятия», — пишут правозащитники.

Отмечается, что сейчас Венецианская комиссия готовит заключение на одну из поправок по запросу Комитета ПАСЕ. Поправка касается того, что РФ может не исполнять решения международных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, если они противоречат Конституции.

Письмо подписали соавторы Конституции 1993 года Виктор Шейнис и Георгий Сатаров, профессор конституционного права Ирина Алебастрова, председатель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин, доктора исторических наук Андрей Зубов, Лилия Шевцова и Иван Курилла, а также Станислав Станских, Юрий Джиблазде, Лев Гудков, Юлия Галямина, Лев Шлосберг, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков и другие правозащитники и гражданские активисты.