Доллар на бирже взлетел выше 74 рублей

Утром 12 марта доллар США преодолел рубеж в 74 руб. впервые с марта 2016 года. В первые три минуты торгов на Московской бирже доллар стоил 74,10 руб., что выше предыдущего закрытия на 1,15 руб. Евро — 83,72 руб. (выше закрытия на 1,57 руб.), передают «Ведомости».

Индекс Мосбиржи к 10.17 снизился на 3,57%, РТС — на 5,53%.

Рубль в очередной раз обвалился вслед за ценами на нефть. По состоянию на 10.30 мск, стоимость майских фьючерсов нефти Brent на бирже ICE подешевела на 4,92% до $34,11 за баррель.