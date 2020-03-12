В Петербурге и Екатеринбурге задержали участников пикетов против поправок в Конституцию

В Екатеринбурге у здания законодательного собрания задержали активиста Сергея Тиунова с плакатом «Нет узурпации власти». Как сам Тиунов рассказал «ОВД-Инфо», он присоединился к пикету активистов Национально-освободительного движения и раскрыл свой плакат. Сотрудники полиции его задержали и привезли в отдел полиции. НОД в свою очередь проводит пикеты с призывом «безотлагательно одобрить закон о поправке в Конституцию для обеспечения права народа как единственного источника власти в России».

По данным «МБХ медиа», задержаны также активистка Елена Парий и председатель свердловского отделения «Яблока» Сергей Хоренженко.

В Петербурге задержаны пять человек. При этом некоторых из них полиция задержала еще на пути к месту пикетирования — зданию регионального парламента.

Между тем парламенты регионов Дальнего Востока и Сибири уже одобрили изменение Конституции.