Сэм Клебанов: Как там Моралес в мексиканском изгнании?

Я не гражданин России, не живу там и в последние годы бываю не очень часто. Понятно, что меня все эти фокусы с «обнулением» напрямую не затрагивают, но даже со стороны, особенно с учётом всего того, что меня связывает со страной, смотреть на это крайне печально. Могу только представить себе, как это чувствуется изнутри, когда у тебя на ближайшие пару десятилетий отбирают надежду на нормальное развитие страны и общества, на перемены к лучшему, на рост экономики, на нормальные отношения с остальным миром, да и вообще на то, что твой голос и твоё мнение что-то значат. Кто-то написал, что Россия сделала выбор между Зимбабве и Казахстаном в пользу Зимбабве. Чтобы не было обвинений в расизме (я их уже видел в привязке к этой аналогии): речь идёт о двух способах сохранения власти авторитарным лидером: уйти, чтобы остаться и рулить «из-за кулис», или просто тупо никуда не уходить, пока здоровья хватает — лет до 90 с лишним, попутно разваливая экономику и доводя всё больше людей до обнищания. С другой стороны, можно смотреть на это уже как на выбор между Зимбабве и Боливией. Помните, как Эво Моралес после изменения конституции тоже «обнулил» все свои предыдущие сроки, сказал, что они не считаются, и решил избраться снова. Потому что незаменим, харизматичен, любим народом, и Боливия — это его судьба, без него она не проживёт. Он даже референдум провёл по этому поводу, который, по словам его вице-президента, он «почти выиграл». Т.е. на самом деле проиграл, но совсем чуть-чуть, так, что даже не считается. И выборы потом от так же «выиграл». Интересно, как он там сейчас, в мексиканском изгнании? Скучает, наверное, по родной Боливии, а вернуться не может — слишком много ордеров на арест его там ждёт...

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