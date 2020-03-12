Экс-глава штаба Путина стала председателем общественного фонда «Яндекса»

Председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса» стала Елена Шмелева, которая руководит образовательным центром «Сириус» и фондом «Талант и успех». Исполнительным директором фонда станет гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. Об этом пишут ТАСС и «Ведомости».

Елена Шмелева работала в аппарате «Единой России», в 2018 году была сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина. Правление фонда «Талант и успех», которым она руководит, возглавляет Сергей Ролдугин — виолончелист, друг Путина, отмечает Русская служба «Би-би-си».

Помимо Шмелевой и Буниной в совет фонда вошли:

· Аркадий Волож, генеральный директор «Яндекса», выдвинут от «Яндекса»;

· Тигран Худавердян, управляющий директор «Яндекса», выдвинут от «Яндекса»;

· Павел Безручко, генеральный директор «Экопси консалтинга», выдвинут от ВШЭ;

· Михаил Кирпичников, декан биологического факультета МГУ, выдвинут от МГУ;

· Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти», выдвинут от Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики;

· Сергей Рязанский, председатель Российского движения школьников, выдвинут от МГУ;

· Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выдвинут от РСПП;

· Андрей Шаронов, президент бизнес-школы «Сколково», выдвинут от «Сколково»;

· Михаил Случ, директор школы № 57 в Москве, выдвинут от фонда поддержки этой школы.

Решение о создании фонда принято прошлой осенью. Это результат компромисса «Яндекса» и чиновников, которым не нравится, что 85% акций класса A такой стратегической для России компании свободно торгуются на американской бирже NASDAQ.

«Яндекс» будет согласовывать с фондом консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Также фонд получит право вето при назначении гендиректора российского «Яндекса» и сможет временно отстранять его от исполнения обязанностей.