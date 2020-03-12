Ирак и Кувейт сделали скидки на свою нефть

Ирак и Кувейт решили вслед за Саудовской Аравией объявить о скидках на свою нефть. Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж. Об этом пишет Bloomberg, передает РБК.



Ирак готов снизить апрельские цены на нефть марки Basrah Light на $5 за баррель при поставках в Азию. Скидка на нефть из Кувейта составит $6 за баррель. ОАЭ, которые устанавливают цены задним числом, с января снизили стоимость четырех сортов нефти для февральских продаж на $1,63 за баррель.



Кувейт установил экспортную цену на нефть OSP для покупателей в Азии с дисконтом $4,65 за баррель к региональному эталону. Экспорт сырья из Кувейта в северо-западную Европу был установлен на рекордно низком уровне в $12,60.



По словам осведомленного источника Bloomberg, иракская государственная нефтяная компания SOMO собирается увеличить экспорт в апреле. Поставки из порта Басра на юге страны вырастут до 3,7 млн баррелей в сутки. В марте SOMO продавала 3,44 млн баррелей в сутки.

