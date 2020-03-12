Нефть и азиатские рынки падают после закрытия США границы с Европой

Цены на нефть падают на 4%, азиатские рынки акций снижаются на 4-5%, после того как президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в страну для жителей стран, входящих в шенгенскую зону.

Как передает «Интерфакс», фьючерсы на Brent дешевеют на лондонской бирже ICE Futures на 4,4%, торгуются у $34,22 за баррель. Фьючерсы на WTI снизились на 4,2% — до $31,60 за баррель.

Фьючерсы на фондовый индекс S&P 500 падают на 4%, а фьючерсы на европейские индексы в один из моментов теряли 8%. Японский Nikkei 225 рухнул на 5%. Гонконгский Hang Seng теряет 3,8%.