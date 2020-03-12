В Ираке погибли два солдата из США и один из Великобритании

В результате удара 18 ракет «Катюша» по военному лагерю в Ираке был убит один британский и два американских военных. Еще около десятка человек были ранены, сообщает Reuters.

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил произошедшее с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, и они пришли к выводу, что «виновные в нападениях должны быть привлечены к ответственности».

Военная коалиция под руководством США в Ираке заявила, что базу поразили 18 107-миллиметровых ракет «Катюша». Они, предположительно, могли быть выпущены из грузовика. Сейчас проводится расследование.

«Мы будем продолжать поддерживать связь с нашими международными партнерами, чтобы полностью понять детали этого отвратительного нападения», — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, не подтверждая британские потери.

В прошлом году ополченцы «Хатболлы» обвинялись в атаке на военную базу, в результате которой погиб один американец. Это привело к ответным ударам США по Ираку и Сирии. 12 марта СМИ сообщили, что неопознанные самолеты поразили цели к юго-востоку от сирийского города вдоль границы с Ираком. Однако подтверждения, что эти удары связаны с США, нет.