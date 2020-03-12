США закрывают въезд из Европы на 30 дней

Президент Дональд Трамп сообщил, что США ограничивают пассажиропоток из 26 стран Европы и предпринимают шаги для снижения экономических потерь из-за пандемии коронавируса COVID-19. Ограничения на поездки начнут действовать вечером 13 марта, пишет Associated Press.

Трамп отметил, что ограничения не будут применяться к Великобритании. Также будут исключения для «американцев, которые прошли соответствующие проверки». Если появится возможность, ограничения будут сняты раньше 30-дневного срока.

В своей речи Трамп обвинил Европу в недостаточно оперативном противостоянии «чужеродному вирусу» и заявил, что европейские путешественники «засеяли» им кластеры США.

Официальные лица Службы национальной безопасности пояснили, что новые ограничения на поездки будут применяться к большинству иностранных граждан, которые находились в шенгенской зоне в течение 14 дней до их запланированного прибытия в США. Ограничения не распространяются на законных постоянных жителей, ближайших родственников граждан США или других лиц, «указанных в прокламации», подписанной Трампом.

Трамп заявил, что запрет коснется также «огромного количества товаров и грузов» и «различных других вещей». Но в официальном сообщении, выпущенном после выступления президента, сказано, что ограничения касаются только людей, а не товаров и грузов.

В США число подтвержденных случаев инфекции превысило 1000. В том числе о положительном результате на COVID-19 у него и его супруги сообщил лауреат премии «Оскар» Том Хэнкс.

Эксперт в области общественного здравоохранения Джорджтаунского университета Лоуренс Гостин написал в Twitter в ответ на речь Трампа: «Большая часть Европы безопасна, как США», а COVID-19 «уже здесь; микробы не уважают границ».

В своей речи Трамп также обратил внимание на меры для снижения экономических рисков. Так, для некоторых частных лиц и компаний налоговые платежи будут отложены на три месяца. А малому бизнесу предоставят кредиты под низкие проценты, чтобы помочь пережить тяжелый период.

«Это не финансовый кризис, — сказал президент США. — Это всего лишь временный момент, который мы вместе преодолеем как нация и как мир».