Игорь Эйдман: Долой Ноледержавие!

Нулевые депутаты обнулили своему нулю-президенту президентские сроки.

Слово года — «обнулить». В России обнулили все: президентские сроки, закон, права и свободы, суд, парламент, выборы, здравый смысл, совесть. На все это удовлетворенно взирает сидящий на российском троне Его величество Ноль.

Ноледержавие (нолекратия) — абсолютизм Ноля. На верху властной вертикали — Абсолютный Ноль, ниже на этажах власти — нули поменьше. Каждый, кто хочет вписаться в эту вертикаль, должен помножить себя на ноль, обнулить в себе все человеческое. Более того, ноли гоняются за сохранившими какой-то человеческий номинал индивидами, чтобы обнулить их умножением на себя.

Ноли пытаются наполнить пустоту внутри наворованными капиталами. Их внутреннее содержание стремится к абсолютному нолю, а объем наворованного ими — к бесконечности.

Путинская Россия — страна господствующего нуля — пытается обнулить и другие страны. Беларусь помножили на лукашенковский ноль. Украину с маниакальным упорством многие годы стремятся помножить на ноль, к счастью, безуспешно.

Нули по всему миру лезут к власти при поддержке московского Абсолютного Ноля. Нолекратия распространяется как короновирус.

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