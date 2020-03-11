ОАЭ обещают увеличить добычу нефти до рекордного уровня

Объединенные Арабские Эмираты присоединились к позиции Саудовской Аравии в противостоянии с Россией и заявили о том, что готовы поднять добычу нефти до рекордно высокого уровня в апреле. Суммарно две страны смогут поставить на рынок дополнительную нефть, эквивалентную 3,6% от общемировых поставок, на фоне падения спроса, сообщает Reuters.

Национальная нефтяная компания ОАЭ ADNOC заявила, что увеличит поставки нефти до более чем 4 млн баррелей в сутки в апреле и ускорит планы по увеличению мощностей поставок до 5 млн баррелей в сутки. Это цель, которую планировалось достичь лишь к 2030 году.

Из-за опасений, что страны ОПЕК заполонят рынок дешевой нефтью в противостоянии с Россией, с начала года цены на нефть упали почти в два раза. На прошлой неделе Москва отказалась сокращать добычу для поддержки цен на фоне коронавируса. Саудовская Аравия в ответ решила нарастить добычу. Сегодня, 11 марта, было объявлено, что страна впервые за более чем десятилетие увеличит производственные мощности. Генеральный директор саудовской Saudi Aramco заявил о планах увеличить добычу с 12 до 13 млн баррелей в сутки.

Москва заявляла, что российские нефтяные компании могут увеличить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки, а потом — на 500 тыс. баррелей в сутки.