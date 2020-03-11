Противники правки Конституции приглашают на одиночные пикеты

В Москве веером пройдет серия одиночных пикетов против поправок в Конституцию. Акцию организуют журналист Илья Азар и активист Алексей Миняйло.

«Вчера Путин перестал скрывать, зачем затеял поправки в Конституцию — он просто очень хочет править нашей странной пожизненно. Если не хочешь всю жизнь смотреть снизу вверх на силовиков и князя Владимира — скажи им твердое «НЕТ», — говорится на странице мероприятия в Facebook.



Среди предлагаемых лозунгов акции: «НЕТ обнуленному сроку Путина!», «НЕТ вечной диктатуре Царя!», «НЕТ поправкам в Конституцию!».



Накануне на аналогичную акцию на Боровицкую площадь к памятнику князю Владимиру вышли 200 человек. «Приходите сегодня в любое время с 19:30 до 22:00 и присоединяйтесь к очереди в одиночный пикет», — приглашают Азар и Миняйло.