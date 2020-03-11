Против поправок в Конституцию проголосовал только сенатор Виктор Мархаев

Коммунист Виктор Мархаев, представляющий в Совфеде губернатора Иркутской области, оказался единственным сенатором, который проголосовал против поправок в Конституцию. Это следует из материалов СФ.

Сенаторы Людмила Нарусова, Валерий Усатюк и Василий Иконников при голосовании воздержались.

Сегодня члены Совета Федерации вслед за депутатами Госдумы одобрили поправки в Конституцию России. Одним из основных изменений стало право президента Владимира Путина вновь избираться на этот пост.

Глава СФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что сегодня необходимо сохранить внутриполитическую стабильность и предсказуемость: «Значительная часть российских граждан считает, что лучше всего с этой задачей справится именно действующий глава государства. И этим их мнением нельзя пренебрегать. Владимир Владимирович Путин должен иметь право пойти на новые всенародные конкурентные выборы. А у граждан должно быть право выбора».

Это, по мнению Матвиенко, позволит обеспечить высокую эффективность госуправления в ближайшие годы и обесценит любые спекуляции насчет преемников, возможной смены конфигурации властных институтов в нашей стране.

Теперь законопроект должны одобрить региональные парламенты и Конституционный суд. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля.