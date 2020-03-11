Генпрокуратура признала «Европейский фонд за демократию» нежелательной организацией

Международный «Европейский фонд за демократию» (European Endowment for Democracy), зарегистрированный в Бельгии, признан в России нежелательной организацией. Об этом сообщает Генпрокуратура, которая после «изучения поступивших материалов» решила, что данная организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

«Информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции Российской Федерации для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», — заявляют в ведомстве.

«Европейский фонд за демократию» создан в 2013 году Евросоюзом и его членами как автономный международный целевой фонд, который занимается содействием развитию демократии в государствах стран Восточного партнерства, Ближнего Востока, Северной Африки, на Западных Балканах, в Турции, а также за их пределами. Организация финансирует с помощью грантов гражданские организации, демократические движения, гражданских и политических активистов, а также независимые медиа-платформы и журналистов. Обязательным условием для оказания поддержки является соблюдение грантополучателем демократических ценностей, прав человека и принципов ненасилия.