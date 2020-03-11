Элла Панеях: Многоходовочки больше не получаются

Разваленные механизмы обратной связи, отсутствие экспертизы, закрытость в принятии решений — в сумме они приводят к тому, что любая попытка выстроить сложную стратегию проваливается. На уровне исполнителей на это еще накладывается паническая боязнь ответственности и общая нервозность. Долго думали, как всех обхитрить — потеряли время. В конце концов уже в аврале придумали что-то относительно сложное, осуществили как могли, на коленке, поставив всех перед фактом — столкнулись с заведомо непредвиденными трудностями (стихийное поведение всех вовлеченных, непредугаданная реакция публики, замеченные задним числом экспертами косяки). Поправили как смогли, на коленке же — столкнулись с новыми непредвиденными трудностями того же порядка. И так далее по кругу, до того момента, как терпение лопнет (вариант: внешний шок подстегнет) и рука потянется к лому. Поэтому то, что начинается как хитроумная многоходовочка (Путин всех удивил! Путин перехватил повестку!), с некоторых пор неизменно заканчивается применением самого тупого, лобового, силового приема. Ошметки бывшей многоходовочки при этом вовсе не аннигилируются в момент применения лома: продолжают жить своей собственной жизнью, требуя решений и ресурсов, отъедая политический капитал.

У системы довольно давно уже нет мозга ни на какие решения, кроме лобовых, и нет средств осуществления этих решений, кроме силовых. Даже деньги не срабатывают — не потому, что они кончились (они еще далеко не кончились), а потому что это тоже слишком сложный инструмент для текущего состояния головы и рук примерно всего начальства. Просто потому, что для того чтобы обхитрить кого-то, нужно с этим кем-то находиться в какой-никакой коммуникации, а эта функция у российского государства отвалилась напрочь. Но вот понимание этого факта в систему управления пока только начинает проникать, и что-то я сильно подозреваю, что последним оно придет к самому гаранту, как к физическому лицу, и его ближайшему окружению. Остальные чухнутся раньше и, кажется, вот-вот уже начнут этим пониманием пользоваться.

Это все вовсе не значит, что лобовые приемы не сработают. Репрессивного потенциала еще сколько угодно, сработают не раз и не два. До встречи с какой-то проблемой, которая ломом не берется принципиально.

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