Лев Шлосберг: У бойкота голосования нет шансов

Друзья, информация для всех, кто спорит об участии либо неучастии в голосовании по изменениям в Конституцию. Внесённым Путиным проектом закона о поправке к Конституции не установлен порог явки на голосование. То есть явка 50% граждан не является условием признания голосования законным и действительным. Явка 22 апреля не влияет ни на что. Всё решат голоса участников голосования, вне зависимости от того, сколько людей придёт на участки.

Очень важно и другое: результаты голосования будут носить не рекомендательный, а обязательный характер: если проект закона о поправке не будет поддержан гражданами, он не будет считаться одобренным и не вступит в силу.

Посмотрите: часть 5 статьи 3 проекта закона [https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7]:

«Изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 настоящего Закона, считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании.

Если за изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 настоящего Закона, проголосовало менее половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании, такие изменения не считаются одобренными и статья 1 настоящего Закона не вступает в силу».

У бойкота голосования нет шансов повлиять ни на что. Бойкот не решает ни одну задачу. Более того: бойкот работает на Путина, потому что на голосование не придут именно несогласные с Путиным.

Шанс повлиять есть только у голосования против поправок. Поправки Путина можно и нужно остановить. Если большинство проголосует против поправок — они не пройдут.

Приходите и голосуйте против поправок, против Путина.

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