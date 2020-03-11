В Киеве вводят тотальный карантин

В Киеве с 12 марта обучать школьников и студентов станут дистанционно, в городе ограничат проведение массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает «Громадское».

«С той динамикой, как распространяется эпидемия коронавируса, существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации в столице. Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий», — пояснил Кличко.

Ранее власти Киева призвали вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом, сообщать об этом врачам. Пока на Украине зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом.