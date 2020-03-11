Адвокат: видеозапись задержания Голунова уничтожена

Удалены видеозаписи, сделанные во время задержания журналиста Ивана Голунова. Об этом заявил в Мосгорсуде его адвокат Сергей Бадамшин, сообщает «Интерфакс».

«Видеозаписи, которые вели при задержании моего подзащитного (Максимом) Уметбаевым и (Романом) Феофановым в настоящий момент уничтожены», — сказал Бадамшин в ответ на доводы апелляционной жалобы предполагаемого организатора преступления Игоря Ляховца, который добивался изменения меры пресечения, что все «доказательства, которые можно было уничтожить — уже уничтожены».

По мнению Ляховца, в материалах дела нет ничего, что говорит о его причастности к преступлению. Также он пожаловался на содержание в ИВС вместе с ранее судимым и на то, что он «содержится не как офицер, а как террорист или изменник Родины».

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Благодаря общественному резонансу его отпустили, а бывших полицейских, причастных к задержанию журналиста задержали. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.