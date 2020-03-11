В Москве около тысячи человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

Около тысячи человек, которые контактировали с заболевшими новым коронавирусом, находятся под медицинским наблюдением в Москве, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими. Это не только ближний круг — друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. По правилам они также были помещены под медицинское наблюдение — часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре. Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около тысячи человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов», — цитирует Ракову агентство «Москва».

В Москве зафиксировано девять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 7 марта один из пациентов был выписан из больницы после полного выздоровления.