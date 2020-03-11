Турция не станет закрывать границу с ЕС до выполнения своих условий

Пока Евросоюз не оправдает ожидания Турции по соглашению 2016 года, страна будет держать открытой границу для мигрантов, пытающихся попасть в Европу. Об этом 11 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Reuters.

Турецкий лидер отметил, что свои предложения для Евросоюза его страна представит к саммиту ЕС, который пройдет 26 марта.

Соглашение о миграции между Анкарой и странами Европы подразумевало значительную финансовую помощь со стороны ЕС, однако Эрдоган заявлял, что деньги до Турции не доходят.