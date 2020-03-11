Microsoft провела операцию против российской Necurs

Операция по уничтожению Necurs — базирующейся в России одной из крупнейших сетей ботнет — была организована Microsoft, которая подключила к работе спецслужбы и правоохранительные органы из 35 стран. Об этом пишет The New York Times.

Преступная группировка Necurs получила контроль над девятью миллионами компьютеров по всему миру, используя их для рассылки спам-писем, предназначенных для обмана ничего не подозревающих жертв. Группа также занималась мошенничеством на фондовом рынке и распространяла вирусы-вымогатели, которые блокировали компьютер до тех пор, пока владелец не заплатит комиссию.

Подразделение Microsoft по цифровым преступлениям год договаривалось с правоохранительными органами в разных странах мира. Сама операция началась 10 марта, в штаб-квартире компании в Редмонде, пустующей из-за угрозы коронавируса. Власти и сетевые провайдеры по всему миру должны были отключить доступ для Necurs к компьютерам по всему миру. А специалисты Microsoft захватили или заморозили шесть миллионов доменных имен, которые Necurs использовал или инвентаризировал для будущих атак. Necurs генерировал миллионы доменов, часто с обманчивыми именами, чтобы вводить в заблуждение жертв, но специалисты взломали код хакеров.

В Microsoft отмечают, что Necurs вряд ли будет навсегда отключена, но им на какое-то время «отрезали руки».

NYT пишет, что Necurs не считается спонсируемой государством российской хакерской группировкой. Но по данным представителей разведки, российские власти терпят это, а кремлевские спецслужбы регулярно используют частных лиц из сети для достижения своих целей.