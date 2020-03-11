Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки

Государственной нефтяной компании Saudi Aramco министерство энергетики Саудовской Аравии поручило поднять добычу нефти с 12 млн баррелей в сутки до 13 млн. Об этом заявил генеральный директор компании Амин Насер, пишет Reuters.

«Компания прилагает максимум усилий для скорейшего выполнения этой директивы», — отметил Насер.

Ранее представители Саудовской Аравии говорили о планах увеличить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки с апреля 2020 года. Напомним, что решение снизить цены на нефть и нарастить производство со стороны Саудовской Аравии в ответ на отказ России участвовать во всеобщем снижении добычи в рамках соглашения ОПЕК+ привели к обвалу цен на нефть.