ФБР арестовало россиянина за руководство интернет-площадкой для киберпреступников

ФБР арестовало гражданина России Кирилла Фирсова в аэропорту Нью-Йорка. Его подозревают в руководстве платформой Deer.io для размещения интернет-магазинов, на которой, по мнению бюро, нет законного бизнеса, зато хакеры там рекламируют и продают украденные данные и взломанные аккаунты. Об этом сообщает ZDNet.

Deer.io была запущена в октябре 2013 года. По заявлениям Фирсова, платформа позволяет пользователям размещать интернет-магазины по цене около $12. Там размещено более 24 тыс. магазинов, а доходы руководителя составляют более $17 млн. Но ФБР говорит, что Deer.io использовалась почти полностью для киберпреступности.

«До сих пор правоохранительные органы не нашли законного бизнеса, рекламирующего свои услуги и/или продукты через витрину Deer.io», — говорится в заявлении. ФБР изучило 250 магазинов на этой платформе, и они продавали доступ к взломанным учетным записям, взломанным серверам и личной информации (именам и номерам социального страхования, датам рождения и адресам жертв). При этом федералы совершали закупки в этих магазинах, чтобы убедиться, что данные подлинные.

По мнению ФБР, Фирсов был полностью осведомлен о клиентуре своей платформы и регулярно рекламировал Deer.io на форумах по киберпреступности. Платформа Deer.io была впервые представлена как убежище для киберпреступности в отчете Digital Shadows 2016 года. Тогда платформой пользовался хакер Tessa88, продававший через нее данные с MySpace и LinkedIn.

Позже на этой неделе Фирсов предстанет перед судом, где ему будут озвучены официальные обвинения в пособничестве и подстрекательстве к торговле людьми и торговле украденной информацией.