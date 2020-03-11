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Противники изменения Конституции вышли с пикетами к Госдуме

11.03.2020

У Госдумы, которая рассматривает сегодня в третьем чтении поправки к Конституции, проходят одиночные пикеты. Акцию, которая также проходит и у Совета Федерации, проводит партия «Яблоко». Ее сторонники убеждены, что обнуление президентских сроков Владимира Путина — это узурпация власти.

Госдума сегодня рассмотрит поправки в Основной закон в третьем, окончательном чтении, сразу после этого законопроект рассмотрит Совет Федерации. В четверг 12 марта, когда поправки будут утверждать регионы, «Яблоко» выйдет на пикеты к зданиям региональных парламентов.


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