Противники изменения Конституции вышли с пикетами к Госдуме

У Госдумы, которая рассматривает сегодня в третьем чтении поправки к Конституции, проходят одиночные пикеты. Акцию, которая также проходит и у Совета Федерации, проводит партия «Яблоко». Ее сторонники убеждены, что обнуление президентских сроков Владимира Путина — это узурпация власти.

Госдума сегодня рассмотрит поправки в Основной закон в третьем, окончательном чтении, сразу после этого законопроект рассмотрит Совет Федерации. В четверг 12 марта, когда поправки будут утверждать регионы, «Яблоко» выйдет на пикеты к зданиям региональных парламентов.