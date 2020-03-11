Олимпийские игры в Токио могут перенести из-за коронавируса

Если Олимпийские игры не состоятся этим летом из-за коронавируса COVID-19, то реалистичным вариантом может стать перенос мероприятия на один или два года, заявил член исполнительного совета японского оргкомитета игр Харуюки Такахаши в интервью The Wall Street Journal.

По мнению Такахаши, проведение Игр без зрителей или их отмена приведут к серьезным финансовым потерям. «У Международного Олимпийского комитета будут проблемы, если произойдет отмена. Только права на показ американским телевидением обеспечивают их огромным количеством средств», — заявил член исполкома.

При этом исполнительный совет, одним из 25 членов которого является Такахаши, не проводил заседаний с декабря 2019 года, когда эпидемии еще не было, и не обсуждал влияние вируса на грядущие Олимпийские игры.

Ранее МОК и организационный комитет игр в Токио неоднократно заявляли, что Олимпиада будет проходить, как и планировалось, начиная с 24 июля, спортсменам советовали продолжать готовиться.