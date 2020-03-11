Оппозиция в заявке уменьшила число участников митинга против обнуления сроков Путина

Заявители митинга против поправок в Конституцию снизили заявленное ранее количество участников до 4500 человек. Ранее власти Москвы ввели запрет на проведение массовых акций численностью больше пяти тысяч человек.

«Мы (Гражданское Общество) изменили цифру в наших заявках на 4500 человек. И теперь зовем на митинг только 4500 человек. Слышите? Ровно 4500. Больше ни в коем случае нельзя. Не приходите количеством больше 4500», — написал в Twitter Михаил Светов, опубликовав уведомление, направленное в мэрию.

10 марта Владимир Путин одобрил поправку в Конституцию, которая позволит ему вновь избираться на президентский пост. Госдума поправки приняла во втором чтении. Мэрия Москвы, сославшись на опасность распространения коронавируса, ввела запрет на массовые мероприятия.