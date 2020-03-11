Байден побеждает Сандерса на кокусах в четырех штатах

На кокусах Демократической партии США, которые прошли 10 марта сразу в шести штатах, бывший вице-президент Джо Байден побеждает как минимум в Мичигане, Миссури, Миссисипи и Айдахо. Подсчет голосов продолжается в Северной Дакоте и штате Вашингтон, сообщает Associated Press.

Байдена поддержали избиратели из рабочего класса и афроамериканцы. После того как половина кандидатов от демократов сошла с дистанции, кокусы превратились противостояние Байдена и сенатора Берни Сандерса. Однако лидирующий в начале внутрипартийной гонки за место противника Дональда Трампа на осенних выборах в президенты США Сандерс, как и на прошедшем 3 марта «супервторнике», когда разыгрывались голоса выборщиков от 14 штатов, потерпел поражение.

Одной из проблем предвыборной кампании становится угроза распространения коронавируса в США. Так, во вторник оба кандидата внезапно отменили митинги в Огайо. Штаб Сандерса заявил, что все будущие события будут проходить или нет с учетом проблем общественного здравоохранения. А Байден отменил запланированную встречу с избирателями во Флориде. Тем не менее бывший вице-президент заявил во вторник вечером, что объявит о планах борьбы с коронавирусом позже на этой неделе. Национальный демократический комитет также заявил, что воскресные дебаты между Сандерсом и Байденом будут проходить без зрителей.