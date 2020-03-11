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Аналитики предупредили о возможном приближении финансового кризиса

11.03.2020

Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта. Как пишет РБК, индекс оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, уровень 2,5 пункта — граница перехода системы в это состояние. В комментарии АКРА отмечается, что на мировую экономику оказывают влияние коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

В агентстве отмечают, что рост индекса выше 2,5 пункта не обязательно означает переход системы в состояние кризиса, но является индикатором повышенной вероятности реализации такого сценария.

О том, что участники сделки ОПЕК+, которая ограничивает добычу нефти, не договорились о ее продлении, стало известно 6 марта. На фоне этих новостей 9 марта цены на нефть рухнули, стоимость нефти марки Brent опускалась до $31,02 за баррель. Это стало сильнейшим падением нефтяных цен внутри одного дня с 1991 года. Падение привело к резкому росту курсов доллара и евро. Вслед за этим также упала стоимость российских ценных бумаг на фондовых рынках.

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