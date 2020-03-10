В Москве запретили массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек

Власти Москвы до 10 апреля запретили все массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Такие меры необходимы для профилактики распространения коронавирусной инфекции, поясняют в мэрии.

За основу Москва взяла опыт Франции, где первоначально ограничения ввели только для мероприятий, которые проводились в закрытых помещениях, но потом запрет затронул мероприятия на открытых площадках, говорят чиновники.

С учетом популярности городских фестивалей и праздников среди москвичей и гостей столицы прогнозировать количество их участников невозможно, было принято решение об отмене городских фестивалей, проведение которых было запланировано до 10 апреля. В их числе сегодня фестивали — «Крымская весна», «Большая перемена» и «Эко-Фест».

Ранее сегодня противники поправок в Конституцию подали в мэрию заявки о проведении 21 и 22 марта массовых митингов. Они заявляли численность их участников до 50 тыс. человек.