Алексей Захаров: Выступать против поправок — наш гражданский долг

Три мысли в связи с происходящим. Напомню, что сегодня Путин решил сохранить себе возможность переизбираться в 2024 году, одобрив поправки к Конституции, «обнуляющие» президентские сроки. Если мы добавим два президентских срока к 2024 году, то получим, что возможность оставаться у власти у Путина будет до 2036 года (в то время ему будет 84 года, что есть не так много).

1. То, что один человек сможет пробыть у власти 36 лет, не имеет и не может иметь никаких правовых оправданий. Чего бы там ни решил Конституционный суд, судей которого этот человек может теперь уволить. Такой человек является диктатором, правящим потому, что он может.

2. Геополитика — это экзотическая, несравнимая ни с чем другим форма потребления, доступная только лидерам недемократических стран. Вести войны, заключать альянсы, оставлять свое имя в истории — это очень круто для того, кто это делает, и невероятно затратно — для населения его страны, которому отведена роль ресурса в чужой компьютерной игре. Это, вероятно, самая важная причина, из-за которой лидерам уходить не хочется — хотя есть и другие: личная безопасность и трудность с передачей власти, завязанной на личном авторитете диктатора и договоренностях с ним. Поэтому мы так редко видим, когда лидер-долгожитель, собравший все нити власти в своих руках, уходит добровольно. Даже на передачу власти преемнику решаются немногие. Чаще всего их ждет смерть в своем кресле или недобровольный уход.

3. Голосовать и выступать против поправок — наш гражданский долг. Они направлены на узаконивание бессрочного правления Путина и дальнейшую ликвидацию разделения властей — например, на ограничение местного самоуправления. Они маркируют нашу страну как ненормальную и недемократическую, превращая ее в заурядную диктатуру.

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