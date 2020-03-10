Илья Яшин: Куда Путин так спешит?

Путин решил остаться президентом навсегда и обеспечить себе такую возможность как можно скорее. Главный вопрос: куда он так спешит? Ответ надо искать в квитанциях ЖКХ, на ценниках в магазинах и на табло в обменниках.

Какие бы сказки про «жирок» и запас прочности нам ни рассказывали, очевидно — Россию ждет по-настоящему сложное время. Потому в Кремле и засуетились: надо успеть покрепче вцепиться в свои кресла. Чтобы не вылететь из них, когда начнет штормить.

Очень важно, чтобы граждане за поднявшейся пылью не теряли суть происходящих событий.

Важно понимать: Путин хочет остаться у власти до конца своей жизни. Он хочет еще больше полномочий и прямого подчинения всех ветвей власти. По сути, это государственный переворот.

Важно знать: поправки в конституцию ограничат права граждан и возможности легально их защищать. Бесправие становится законодательной нормой.

Важно не забывать: дешевый популизм, которым сдобрили поправки, не имеет практического применения. Граждане не получат даже крохи с барского стола; наоборот, правительство отберет еще больше.

Всё это выглядит мрачно, но я призываю сохранять оптимизм. Вот увидите: в учебниках истории эти события останутся жалкой (и даже комичной) попыткой престарелого диктатора цепляться за власть.

Подготовил для вас большое детальное видео, чтобы помочь разобраться в том, что происходит.

Посмотрите сами, отправьте ссылку друзьям, расшарьте этот пост. Чтобы сопротивляться этим чертям, надо всеми силами распространять правду.



