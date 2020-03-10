Свидетель по делу MH17 рассказал о сотрудниках ФСБ рядом с «Буком»

Международная следственная группа по расследованию катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» над Донбассом получила свидетельские показания о том, что рядом с ракетной установкой «Бук» находились сотрудники российских спецслужб, предположительно ФСБ. Как сообщает «Радио Свобода», об этом было объявлено на заседании суда по делу о катастрофе, который проходит в Нидерландах.

Свидетель, на которого ссылается сторона обвинения, засекречен под кодовым обозначением М58. Утверждается, что это бывший боец отрядов самопровозглашенной ДНР. Он также утверждает, что экипаж «Бука» говорил «с русским акцентом» — вероятно, имеется в виду, что речь не шла об уроженцах Украины. Свидетель заявляет, что присутствующие на месте запуска ракеты «были довольны, когда им сказали, что сбит военный транспортный самолет. Однако когда первые люди вернулись с места крушения, оказалось, что это гражданский борт».

Суд по делу о катастрофе рейса MH17 начался 9 марта. Ожидается, что рассмотрение дела по существу начнётся в июне. Обвиняемыми проходят четыре человека — трое россиян и один гражданин Украины.