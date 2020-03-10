Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму

Президент Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму, если граждане России на всенародном голосовании одобрят поправки в Конституцию. Об этом он заявил в ходе выступления перед депутатами.

По его словам, если граждане поддержат поправки, в том числе о передаче части полномочий президента Госдуме и Совету Федерации, то эти изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования, передает «Интерфакс».

После выступления президента единоросс Александр Карелин отозвал свою поправку о досрочных выборах, которую внес ранее.