ФБК рассказал о тайных заработках семьи Маргариты Симоньян

Руководитель Russia Today Маргарита Симоньян и ее муж, режиссер и ведущий «Международной пилорамы» на НТВ Тигран Кеосаян за три года получили через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания денег 720 млн руб. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

Одна из «доходных статей» семьи связана с передачей «Международная пилорама», автором и ведущим которой является Тигран Кеосаян, а Маргарита Симоньян ее художественный руководитель. Телеканал НТВ закупает передачу у студии «Голд Вижн» (ее учредитель — брат Тиграна Давид) по цене 3,4 млн руб. за выпуск (в год порядка 120 млн руб.). Снимаются передачи в студии телеканала Russia Today, которым управляет Симонян.

«Над созданием «Международной пилорамы» еженедельно трудится около десяти штатных сотрудников Russia Today. Большинство из них не получает отдельного вознаграждения от студии «Голд Вижн». Сам телеканал RT получает от студии «Голд Вижн» в среднем 370 тыс. руб. за выпуск, что несопоставимо с рыночной стоимостью аренды студии, техники и персонала, а также c другими расходами «Голд Вижн», — говорится в расследовании.

В передаче «Международная пилорама» на НТВ, а также в англоязычном шоу Politicking Ларри Кинга, которое показывают на RT, последние четыре года закупает рекламу «Аэрофлот». Сумма по контрактам за 2017-2020 годы составляет более миллиарда рублей. Контракты заключаются с одним и тем же рекламным агентством «Инвенто». Оно формально записано на девушку из Троицка, но связано с семьей Симонян. На балансе агентства есть автомобили общей стоимостью 45 млн руб., среди них кабриолет Mercedes-AMG, на котором ездит чета Кеосаян–Симонян.

С каждого госконтракта с «Аэрофлотом» «Инвенто» оставляет себе 60% (657 млн руб. за четыре года.), а остальное платит за рекламу телеканалам. При этом рекламные ролики делает сам «Аэрофлот». Большая часть денег «Инвенто» (361 млн руб.) переводится в «Голд Вижн». А со счетов студии в среднем 74 млн руб. в год уходит Тиграну Кеосаяну за услуги ведущего «Международной пилорамы», а художественному руководитель этого шоу Маргарите Симоньян — 77 млн руб. в год. Также за 2017–2019 годы «Аэрофлот» заплатил «Инвенто» за «информационное сопровождение» (размещение сюжетов на НТВ и ВГТРК) еще 398 млн руб.

Деньги, которые не поступают сразу на счета Симоньян, Кеосаяна и их семьи, пропускаются через компании «МАРСКЕОС» и «КОЛИЗЕУМ», которые получали деньги от оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года, миллиардера Виктора Вексельберга, фонда «Сколково» и благотворительного фонда ФСБ (он каждый месяц с января 2018 года платит 8,3 млн руб. за «непрерывное пиар-сопровождение деятельности МВД РФ»). В общей сложности от двух рекламных агентств Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян лично получили еще 57 млн.

С Симоньян связаны еще две компании — аудиторская контора «Корсаков и партнеры» и фирма по работе с персоналом «Кадровый центр «ПрофПерсонал Ресурс»». Со счетов этих двух фирм на личный счет Симоньян ушло 48 млн руб., а на счет ее супруга — 48 млн.