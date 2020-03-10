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Путин едет в Госдуму

10.03.2020

Президент России Владимир Путин выступит в Госдуме 10 марта после того, как депутаты предложили позволить ему переизбраться. Об этом сообщил ТАСС спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин: «Проинформировал президента Путина о состоявшихся дискуссиях в Государственной думе. Президент принял решение прибыть в Государственную думу и выступить сегодня после 15 часов».

Ранее сегодня депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина, что позволит ему переизбраться. Эту идею счел необходимым обсудить как с лидерами фракций, так и с самим президентом спикер Думы Вячеслав Володин.

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