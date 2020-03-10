Александр Пожалов о досрочных выборах Думы и новом сроке Путина

Если поправку о досрочных выборах в Госдуму примут и КС РФ подтвердит её конституционность, то это будет обусловлено, в том числе, превентивной реакцией власти на новые внешние шоки и вызовы для России от прогнозируемого мирового кризиса и неопределённости в экономике из-за угрозы пандемии коронавируса и ценовых войн на нефтяном рынке.

Возможно, есть расчёт провести выборы в Госдуму в мобилизационном режиме — это логика сплочения вокруг власти против внешнего врага и ради гарантий исполнения социальных обязательств, на благоприятном фоне обсуждения социальных и консервативно-ценностных поправок в Конституцию.

Тогда как при неблагоприятном сценарии — если мировой кризис и нефтяные ценовые войны затянутся и это сильно ударит по экономике России — осенью 2021 года власти может быть уже сложнее поддерживать прежний уровень социальных обязательств, возможно, понадобится корректировать сроки реализации нацпроектов и бюджетные расходы, неизбежно вырастет недовольство новым правительством РФ и властью в целом из-за долгого кризиса.

Но также надо отметить, что решение провести выборы в Госдуму в 2020 году объективно было бы на руку партиям парламентской оппозиции — КПРФ, ЛДПР и СР. Судя по текущим рейтингам, оно позволит им укрепить позиции в Госдуме (а СР, балансирующая на грани 5%, получает шанс сохраниться как парламентская партия) и защитит их от натиска малых политтехнологических партий.

Последние этой весной с подачи АП РФ пытаются оперативно получить регистрацию для пробы сил в регионах и раскрутки к плановым выборам 2021 года, но при досрочных выборах в Госдуму быстро заинтересовать собой массового избирателя им будет сложно.

Кроме того, «новым малышам» придётся сразу начинать со сбора 200 тыс. подписей для регистрации на думские выборы, а избирательные блоки, которые могли бы упростить им задачу за счёт альянса с «льготными» партиями, в законодательство так и не введены.

Что касается досрочных президентских выборов, о чём тоже поступают вопросы, то политического смысла в них для Владимира Путина прямо сейчас не видно. Ведь голосование по поправкам в Конституцию уже проектируется властью как голосование в поддержку действующего президента, внесённых им социальных, консервативно-ценностных и политических поправок в Основной закон.

А вот предложенная Валентиной Терешковой поправка о том, чтобы по обновлённой Конституции Владимир Путин имел юридическое право баллотироваться на очередной срок (при этом не обязательно, чтобы он его реализовал сейчас или в 2024 году), давно ожидаема и логична. Такую трактовку, скорее всего, всё равно бы дал КС РФ по специальному запросу, поэтому правильнее, чтобы за потенциальный новый срок для Путина высказалось большинство самих избирателей на прямом голосовании.

И это тоже поможет поднять явку и облегчит мобилизацию россиян на голосование по Конституции, в какой бы день оно ни состоялось.

Наконец, есть ещё один момент. С самого начала я говорил о том, что властям проще совместить общероссийское голосование по Конституции с плановым ЕДГ. Это помогло бы и снять вопросы по поводу непрозрачности ряда процедур общероссийского голосования.

Исключение из законопроекта даты 22 апреля такую возможность в принципе открывает — например, для совмещения и с датой потенциальных досрочных выборов в Госдуму (хотя тут возникает вопрос о правовых механизмах).

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