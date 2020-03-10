На президентских выборах 2018 года в 10 регионах явку завысили почти на 3 млн человек

Выборочно анализируя видеозаписи с участков, где жители 11 регионов голосовали за кандидатов в президенты России в 2018 году, группа исследователей из Ассоциации наблюдателей Татарстана выяснила, что явка избирателей была значительно завышена — примерно на 2,78 млн человек. Только в Санкт-Петербурге прогнозируемые результаты примерно соответствовали реальным. Результаты исследования опубликовал «Голос».

В общей сложности исследователи изучили видео с 147 участков. На 95 из них обнаружено завышение явки.

Рассчитав на основе полученной статистики общее завышение в 10 регионах, авторы работы особо отметили Дагестан, где в реальности участки посетило примерно на 815 тыс. чел. меньше, чем указано в официальных данных. Также серьезные завышения отмечены в Краснодарском крае (466 тыс. чел.), где отмечен тотальный характер приписок, в Башкортостане (389 тыс. чел.), в Татарстане (354 тыс. чел.), в Кемеровской области (302 тыс. чел.).

Невысокие завышения выявлены в Белгородской области (примерно 20 тыс. чел., хотя в исследовании отмечается недостаточность данных для более точного расчета), Ленинградской (50 тыс. чел.), Тюменской (86 тыс. чел.) и Брянской (116 тыс. чел.) областях.

Также в исследовании отмечается, что на участках часто пренебрегают установленными процедурами подсчета голосов. Авторы говорят, что это «стало нормой независимо от добросовестности избирательных комиссий». При этом порядок нарушался не только для сокрытия фальсификаций, «но и просто в силу устоявшейся традиции».