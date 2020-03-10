Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

В заседании Госдумы объявили перерыв для консультаций — депутат Валентина Терешкова перед этим предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина, что позволит ему переизбраться. Эту идею счел необходимым обсудить как с лидерами фракций, так и с самим президентом спикер Думы Вячеслав Володин.

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть, — пояснила Терешкова. — Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией».

Фракция «Единая Россия» поддержит предлагаемую Терешковой поправку, сообщил ТАСС лидер партии в Думе Сергей Неверов.

Ранее сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил с 2024 года назначать президента решением Госсовета: «Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны: лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Вот пускай они и решают, кто будет главой государства».

