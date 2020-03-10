Досрочный выбор

После принятия поправок в Конституцию следует провести досрочные выборы в Госдуму, заявил перед заседанием депутатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский: «Если обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы в Государственную думу». По его словам, досрочные выборы можно провести 20 сентября.

Уже на заседании Госдумы депутат от «Единой России» Александр Карелин заявил, что поправка уже подготовлена: «Конституция, за изменения в которой мы будем голосовать [во вторник], дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности».

Идею поддержал и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Поправка о досрочных выборах должна быть подготовлена и рассмотрена на заседании Госдумы сегодня, сказал спикер Думы Вячеслав Володин.

Досрочные выборы в Госдуму приведут к росту политизации общества и, соответственно, дальнейшему усилению реакции власти, считает координатор движения «Голос» в Москве Дмитрий Нестеров.

«Неспроста с конца прошлого года идет зачистка даже потешных институтов вроде СПЧ, не случайно усилили давление на ФБК/штабы Навального, не случайно давят на потенциальных лидеров КПРФ», — отмечает он.