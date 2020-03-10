Координатор движения «Голос» в Москве Дмитрий Нестеров о досрочных выборах в Госдуму

Досрочные выборы в Госдуму. Сложно предсказать, чем это обернется: выгоды власти понятны, но и риски возрастают кратно.

Единственное, что предсказать несложно — рост политизации общества и, соответственно, дальнейшее усиление реакции власти. Неспроста с конца прошлого года идет зачистка даже потешных институтов вроде СПЧ, не случайно усилили давление на ФБК/штабы Навального, не случайно давят на потенциальных лидеров КПРФ.

А насчет непрямых выборов президента, вскоре эта конструкция может показаться единственным «спасением» в рамках транзита: исполнительная и судебная власти — марионетки президента, сам президент — марионетка непубличного органа, которым заправляет околопутинская элита.

Если же не пойдут на непрямые выборы, тогда, скорее всего, объявят досрочные выборы Президента. Непрямые выборы позволят избежать данного риска.

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