Жириновский и Карелин предложили провести досрочные думские выборы

После принятия поправок в Конституцию следует провести досрочные выборы в Госдуму, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Заранее хочу сказать, что фракция ЛДПР поддержит поправки, — сказал он журналистам перед заседанием Госдумы. — Мы это все поддержим, потому что это наша страна, это наше государство». Однако, по мнению Жириновского, «если обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы в Государственную думу».

Жириновский считает, что досрочные выборы можно провести 20 сентября.

Депутат «Единой России» Александр Карелин также предложил провести досрочные выборы: «Конституция, за изменения в которой мы будем голосовать [во вторник], дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности».

Поправка о досрочных выборах должна быть подготовлена и рассмотрена на заседании Госдумы сегодня. Идею поддержал и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.