Люди у власти озабочены только своими доходами, считают 40% россиян

Власть имущие озабочены только своими привилегиями и доходами, считают 39% россиян, показал опрос «Левада-центра». По мнению 32% опрошенных, главное для этих людей — сама власть. И лишь на третьем месте ответ «это люди, которые заботятся о благе народа» (29%), пишут «Ведомости».

Если по первым двум позициям мнение респондентов с 2013 года почти не изменилось, то доля россиян, выбравших третий вариант, возросла почти втрое. Выросла и доля тех, кто считает людей у власти «знающими специалистами» (с 18% до 27%).

За последние 1,5 года россиян стала еще меньше интересовать политика: если в 2018 году таких было 18%, то сейчас — 13%. Доля тех, кому политика совсем или почти не интересна, осталась примерно той же (48%).