США начали вывод войск из Афганистана

Военные США объявили 10 марта, что начался вывод войск из Афганистана согласно ранее заключенному мирному соглашению с талибами. Об этом сообщает Associated Press.

Военный представитель США в Афганистане Сонни Леггетт заявил, что военные начали «сокращение вооруженных сил» до 8,6 тыс за 135 дней. В настоящее время насчитывается около 13 тыс. военнослужащих США в Афганистане, из которых 8 тыс. участвуют в подготовке и консультировании афганских сил национальной безопасности, а около 5 тыс. — в антитеррористических операциях.

Среди пунктов соглашения, заключенного 29 февраля между США и талибами, фигурирует начало переговоров между руководством Афганистана и представителями всех группировок, которые контролируют разные территории страны. Однако пока неясно, когда они начнутся, так как в понедельник 9 марта произошло сразу две церемонии инаугурации, на которых присягнули в качестве президентов Ашрафа Гани и его главный политический конкурент Абдулла Абдулла.