Сергей Медведев: Вся скрытая механика российской политики — что-то доказать американцам

Получили еще одно доказательство, что на самом деле адресат политических решений в РФ находится в Вашингтоне. Вся скрытая механика российской политики — что-то доказать американцам. Зачем сейчас вышли из ОПЕК+, помогая коронавирусному обвалу нефти и нокаутируя рубль? Чтобы наказать американцев за санкции по «Северному потоку-2» и вывести из игры американских сланцевиков (что нереально, поскольку те, как летучие ковбои, за пару недель сворачивают и разворачивают производство, реагируя на колебания нефтяных цен). Что Россия делает в Сирии, участвуя в позорной колониальной авантюре за тридевять земель, убивая тысячи и делая беженцами миллионы мирных граждан в регионе, который объективно никак не затрагивает интересы ее национальной безопасности? Доказывает американцам свое геополитическое величие, возвращение в «большую игру» и возможности российского оружия («тренируется», по известному выражению). Зачем вмешивались в американские выборы, подрывая доверие, нанося себе дипломатический ущерб? Это ответка американцам за десятилетия продвижения демократии по всему миру, «мы тоже так могем». То же самое с законом об иноагентах — его реальный адресат находится в Вашингтоне.

И то же самое в СМИ, на ток-шоу, в массовом сознании: самое первое объяснение любого политического акта, жеста, заявления — почему американцам можно, а нам нельзя? И вот уже сто лет этому «догнать и перегнать», начиная от ранних большевиков, от речей Ленина и Сталина, от Маяковского, стоявшего с открытым ртом перед Бруклинским мостом, и строительства сталинских высоток как ответа американским небоскребам: какая-то извращенная российская форма ревности и ресентимента, самокопания и самобичевания, вечный комплекс уязвленного младшего брата, который живет лишь ради того, чтобы что-то доказать старшему, — да только вот старший даже не догадывается о существовании младшего и об этом воображаемом соревновании.

Источник