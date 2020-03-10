ЦБ вводит послабления из-за коронавируса

Банк России в связи с распространением коронавируса COVID-19 заявил о намерении реализовать дополнительные меры, которые позволят поддержать ряд страдающих из-за него отраслей. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Регулятор намерен предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения и не ухудшать саму оценку заемщиков отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заемщика на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Также Центробанк планирует ввести пониженный коэффициент риска в размере 70% для кредитных требований по рублевым займам к производителям лекарственных средств и медтехники до 30 сентября 2020 года, а также снизить до нуля надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым валютным кредитам для этих компаний.