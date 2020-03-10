Московская биржа открылась падением

На открытии Московской биржи ее индекс, а также индекс РТС упал на 16%.



Акции Сбербанка снизились в цене на 13%, ВТБ — на 11,7%, ценные бумаги «Роснефти» обвалились на 12%, «Газпрома» — на 12,8%, а ЛУКОЙЛа — на 14%.



Доллар превысил стоимость в 72 рубля, а евро — в 83 рубля.

