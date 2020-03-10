Поправку в Конституцию о «детях — достоянии РФ» изменят

10 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уточнит ряд поправок в Конституцию ко второму чтению законопроекта. В том числе коррекции подвергнется поправка о детях, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова председателя комитета Павла Крашенинникова.

По словам депутата, формулировка «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации» вызвала критику.

«Мы в рабочей группе долго обсуждали формулировку. Было предложение указать, что дети — это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и «достояние Российской Федерации» — тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию», — пояснил Крашенинников.

После корректировки в законопроекте с предполагаемыми изменениями в Конституцию будет отмечаться, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».