Коронавирус могут признать форс-мажорным обстоятельством при госзакупках

Правительство России намерено признать коронавирус форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок. Как пишет «КоммерсантЪ», Минпромторг уже готовит проект акта правительства, который должен помочь решить проблемы автопроизводителей.

«Сегодня необходимо нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам», — сообщили в ведомстве.

Проблемы с исполнением крупных госконтрактов в связи с коронавирусом уже были, отмечает «Ъ». Так, «Ростелеком» в августе 2019 года был выбран единственным исполнителем по поставке Росстату планшетов с отечественной мобильной операционной системой для переписи населения. Но в феврале у компании возникли трудности с поставками комплектующих для сборки этих устройств из-за карантина в китайской провинции Хубэй.