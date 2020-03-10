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ЦБ начал упреждающую продажу валюты на фоне обвала цен на нефть

10.03.2020

Банк России 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Это делается с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния, говорится в сообщении регулятора.

«Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — отмечают в Центробанке.

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