Цены на нефть корректируются

Стоимость барреля североморской Brent на торгах в Лондоне во вторник выросла на 6%. На 05:03 мск котировки достигли отметки $36,54. Растет и стоимость барреля техасской WTI. Майские фьючерсы выросли на 5,08%, до отметки $32,72, передает РБК. К 7:30 мск майские фьючерсы на Brent дорожали на 7% - до $36,88 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 6,5% — до $33,17 за баррель.



Рост котировок происходит после серьезного падения в понедельник, когда снижение цен за сутки стало рекордным с 1991 года. Причиной послужила реакция трейдеров на отсутствие договоренности ОПЕК+ в связи с нежеланием России пойти на соглашение, предусматривающее значительное сокращение добычи.



Аналитики объясняют рост котировок небольшой коррекцией после того, что случилось днем ранее.